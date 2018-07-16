Представители французского региона приняли участие в международном празднике Огурца

Представители французского региона приняли участие в международном празднике ОгурцаВладимирская область и французский регион Новая Аквитания договорились о сотрудничестве в сфере туризма и культуры, сообщает пресс-служба администрации региона.Переговоры прошли в Суздале, где представители французского региона приняли участие в международном празднике Огурца. В них приняли участие заместитель губернатора Михаил Колков и руководитель сферы туризма и инноваций администрации региона Новая Аквитания Эрик Боннефонд.Гости поделились впечатлениями от праздника и выразили готовность развивать межрегиональное сотрудничество. В 2019 году регионы планируют организовать в Суздале международный джазовый фестиваль.Новая Аквитания — один из крупнейших регионов Франции, в котором проживают более 5,8 млн человек. Регион находится на юго-западе страны, административным центром является город Бордо.