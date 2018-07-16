Во время проверки сирены задействованы не будут

Во время проверки сирены задействованы не будутПлановая проверка системы оповещения населения Владимирской области пройдет 16 июля с 11:30 до 11:40, сообщает региональное ГУ МЧС России.В сообщении говорится, что речевое сообщение в это время будет передано по каналам радио и телевещания, а также с помощью уличных громкоговорителей. Сирены при этом задействованы не будут. МЧС просит жителей региона прослушать сообщение и не предпринимать никаких действий.Согласно постановлению губернатора Владимирской области, техническая проверка системы экстренного оповещения должна проводиться ежемесячно, каждый третий понедельник месяца, с перехватом радиоканалов «Маяк», «Радио России» и сети проводного радиовещания.Также проверка должна проводится ежеквартально, каждый третий понедельник первого месяца квартала, с перехватом телевещания и сетей УКВ-радиовещания. Кроме того, мероприятие проходит ежегодно, каждый третий понедельник мая, при участии представителей телекомпаний с задействованием всех технических средств.