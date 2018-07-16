Шведы собираются уже в ближайшее время выпустить на рынок относительно доступный электромобиль с весьма впечатляющими характеристиками. При цене от 34 000 евро новая модель Polestar2 сможет проезжать на одной зарядке более 500 км.

Шведы собираются уже в ближайшее время выпустить на рынок относительно доступный электромобиль с весьма впечатляющими характеристиками. При цене от 34 000 евро новая модель Polestar2 сможет проезжать на одной зарядке более 500 км.