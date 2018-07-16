Певица Сати Казанова показалось поклонникам нездорово худой. Новая фотосессия звезды вызвала много кривотолков в Сети.

Певица Сати Казанова показалосьпоклонникам нездорово худой. Новая фотосессия звезды вызвала много кривотолков вСети.Сати похвалилась в Instagramновыми снимками. Супруг запечатлел ее на фоне водопада. На лице артистки нет макияжа,а волосы заплетены в небрежный пучок.Исполнительница пояснила,что ее возлюбленный, хоть и профессиональный фотограф, совсем неспециалист в создании идеальныхи гламурных кадров. Стефано Тиоццо мастер пейзажных снимков. "Есть уже семейныйанекдот: стоит жена на фоне водопада и с надеждой смотрит на мужа-фотографа...Он с восхищением смотрит а ее сторону и восклицает: "Какая красота! Отойди,любимая, дай мне снять этот красивый водопад!" 😂🤦🏻‍♀️ 📷 (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – посмеялась артистка в комментариях подпубликацией.Сати отметила, чтовосхищена тем, как Тиоццо любит природу и умеет заметить и запечатлеть ее привлекательность."Мне бы быстро наскучил зануда-фотограф-муж, вечно желающий запечатлетьжену-артистку. И потом, моя красота померкнет со временем, а красота Природывечна 🙏💖 Я восхищаюсь мужчиной, способного отличитьвечное от временного", – рассказала звезда в Сети.Однако поклонники неразделили восхищения Казановой. Пользователи Сети отметили, что на фотографияхбез ретуши заметно, как сильно похудела Сати. По мнению фолловеров, артисткавыглядит болезненно уставшей. "Время никого не щадит", "Честный отзыв : сильнопохудела . Люблю тебя 😊", "Скоро стадияанорексии , когда то была симпатичной , но сейчас больной вид , это не зависть !","Такая страшненькая стала, действительно выглядит на все 50лет, как ни жаль", "Восточные женщины стареют рано . В 15 лет былаконфетка. на фабрике звезд . Сейчас очень страшная", "Такаястрашная получилась,хкдая и изможденная,старач женщина страшная", "Сати,оченьза вас рада! Вы большие молодцы ! Но худеть уже точно дальше некуда! Что-тосрочно надо предпринимать",– писали взволнованные интернет-обыватели.