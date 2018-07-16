Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что прошедший в России ЧМ-2018 стал лучшим в истории, заручилось поддержкой множества людей по всему миру. Зарубежная пресса сходится во мнении, что то никто не ожидал настолько потрясающего турнира.

Заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что прошедший в России ЧМ-2018 стал лучшим в истории, заручилось поддержкой множества людей по всему миру. Зарубежная пресса сходится во мнении, что то никто не ожидал настолько потрясающего турнира.На Западе признали, что предоставить России право стать хозяйкой чемпионата было не ошибочным решением, как считали злые языки. "Все эти скептики ошиблись. Болельщики со всего мира не побоялись приехать в страну и более того, были тепло встречены страной-хозяйкой турнира", – пишет USA Today.Журналисты отметили, что заявление президента ФИФА уже поддержали сами футболисты и болельщики. Среди них не только те, кто приехал в Россию, но и те люди, которые остались дома.Кроме того сообщается, что ЧМ-2018 в России "стартовал уверенно, с каждым днем становился все лучше". К последней неделе турнир уже прочно закрепился в коллективном сознании как лучший чемпионат мира по футболу в истории.Посетившие страну-хозяйку мундиаля подчеркнули, чтоникакого "враждебного приема" и в помине не было, а россиянесумели продемонстрировать свое обаяние и показали другую сторону России. Благодаря стране и всем причастным к организации удалось доказать: международные состязания не только не утратили своей значимости,но убедили футбольное сообщество, что навсегда останутся важнейшимсобытием в мире футбола.Информация дополняется.