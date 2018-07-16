Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
продолжают переговоры за закрытыми дверями. Саммит двух лидеров отметился
большим ажиотажем со стороны международной прессы. Журналисты в погоне за
сенсацией устроили небольшую потасовку перед началом встречи глав государств.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп
продолжают переговоры за закрытыми дверями. Саммит двух лидеров отметился
большим ажиотажем со стороны международной прессы. Журналисты в погоне за
сенсацией устроили небольшую потасовку перед началом встречи глав государств.
До начала переговоров между лидерами двух стран во дворце
финского президента собралось порядка 1,5 тысячи журналистов. Чтобы занять
лучшие места, они устроили давку. На размещенной на портале Life записи видно,
как люди пытаются пробиться в зал, куда придут Путин и Трамп. Люди начинают
толкаться, после чего один из организаторов саммита просит их прекратить.
Повестка встречи у двух лидеров весьма обширная – Украина,
Сирия, ядерное разоружение и многое другое. Как отметил в начале встречи
Дональд Трамп, у Москвы и Вашингтона есть возможность наладить отношения. Он
напомнил, что говорил об этом еще в ходе своей предвыборной кампании.
Стоит отметить, что как только президенты сказали
приветственные речи и пожали руки, один из журналистов спросил у Трампа, как он
оценивает рукопожатие своего российского коллеги. Глава Белого дома оставил
вопрос без ответа, поблагодарил присутствующих, после чего открытая часть
встречи была завершена, главы государств приступили к переговорам в формате
тет-а-тет, сообщает "Газета.Ру".
Между тем в Reuters появилась информация, что до начала
переговоров с Трампом связывался президент Турции Реджеп Эрдоган. По данным
агентства, он пожелал успеха главе Белого дома и отметил важность для Анкары
реализации двухстороннего плана по нормализации ситуации на севере Сирии.
Напомним, переговоры между президентами России и США должны
были начаться в 13:00. Однако из-за задержки сначала Владимира Путина, а потом
Дональда Трампа, встреча началась позже.