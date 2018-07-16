Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп продолжают переговоры за закрытыми дверями. Саммит двух лидеров отметился большим ажиотажем со стороны международной прессы. Журналисты в погоне за сенсацией устроили небольшую потасовку перед началом встречи глав государств.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамппродолжают переговоры за закрытыми дверями. Саммит двух лидеров отметилсябольшим ажиотажем со стороны международной прессы. Журналисты в погоне засенсацией устроили небольшую потасовку перед началом встречи глав государств.До начала переговоров между лидерами двух стран во дворцефинского президента собралось порядка 1,5 тысячи журналистов. Чтобы занятьлучшие места, они устроили давку. На размещенной на портале Life записи видно,как люди пытаются пробиться в зал, куда придут Путин и Трамп. Люди начинаюттолкаться, после чего один из организаторов саммита просит их прекратить.Повестка встречи у двух лидеров весьма обширная – Украина,Сирия, ядерное разоружение и многое другое. Как отметил в начале встречиДональд Трамп, у Москвы и Вашингтона есть возможность наладить отношения. Оннапомнил, что говорил об этом еще в ходе своей предвыборной кампании.Стоит отметить, что как только президенты сказалиприветственные речи и пожали руки, один из журналистов спросил у Трампа, как оноценивает рукопожатие своего российского коллеги. Глава Белого дома оставилвопрос без ответа, поблагодарил присутствующих, после чего открытая частьвстречи была завершена, главы государств приступили к переговорам в форматетет-а-тет, сообщает "Газета.Ру".Между тем в Reuters появилась информация, что до началапереговоров с Трампом связывался президент Турции Реджеп Эрдоган. По даннымагентства, он пожелал успеха главе Белого дома и отметил важность для Анкарыреализации двухстороннего плана по нормализации ситуации на севере Сирии.Напомним, переговоры между президентами России и США должныбыли начаться в 13:00. Однако из-за задержки сначала Владимира Путина, а потомДональда Трампа, встреча началась позже.