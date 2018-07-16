По итогам первого полугодия 2018 года портфель ВТБ Факторинг достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к ..

По итогам первого полугодия 2018 года портфель ВТБ Факторинг достиг 136,5 млрд рублей, увеличившись на 37 млрд рублей. На рынке факторинга это крупнейший объем и лучшая динамика прироста к аналогичному периоду прошлого года. По данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), ВТБ Факторинг укрепил лидерство на российском рынке, увеличив свою долю до 34%.Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Первая половина года была очень плодотворной и успешной для нашей компании при работе во всех сегментах рынка. Мы нарастили не только свои показатели, увеличив долю группы ВТБ, но и внесли значимый вклад в общий рост рынка. В наших планах - максимально приблизиться к отметке в 200 млрд рублей портфеля, сохранив уверенную текущую динамику бизнеса благодаря слаженной работе в команде группы ВТБ».Текущий размер портфеля ВТБ Факторинг является очередным историческим максимумом, как для компании, так и рынка в целом.На заметку: Промокоды(Qiwi bonus) на июль, август 2018 вы сможете найти в любое удобное для вас время и буквально в два клика просто посети интернет-проект http://greedkod.ru/qiwi-bonus/. Советуем вам уже сегодня посетить этот интернет-сайт и ознакомиться с информацией представленной на нем!