Поборются за звание самой красивой деревни. В регионе стартовал 3 ежегодный конкурс для сёл и деревень. В этом году его участниками станут 76 населённых пунктов, это рекордное число. Деревни и сёла будут соревноваться по двум номинациям: с количеством до 1000 жителей и от 1000 до 3 500. С завтрашнего дня и до конца лета оргкомитет начнёт конкурсный осмотр территорий с выездом на место.

Поборются за звание самой красивой деревни. В регионе стартовал 3 ежегодный конкурс для сёл и деревень. В этом году его участниками станут 76 населённых пунктов, это рекордное число. Деревни и сёла будут соревноваться по двум номинациям: с количеством до 1000 жителей и от 1000 до 3 500. С завтрашнего дня и до конца лета оргкомитет начнёт конкурсный осмотр территорий с выездом на место. В конце августа за любимую деревню можно будет проголосовать в интернете. В этом году обладатель Гран-при получит 150 тысяч рублей, а три победителя в каждой категории по 80, 50 и 30 тысяч рублей.