Скончался 35-летний экс-вратарь мытищинского Атланта Рэй Эмери. Мужчина утонул в озере
Онтарио в Канаде.
Скончался 35-летний экс-вратарь мытищинского "Атланта" Рэй Эмери. Мужчина утонул в озере
Онтарио в Канаде.
Происшествие случилось неподалеку от
города Гамильтон. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.
Правоохранители
вытащили тело спортсмена из воды утром 15 июля. Его обнаружили рядом с тем
местом, где Эмери в последний раз видели живым, передает сайт .
Известно, что ранее хоккеист пришел к
озеру, чтобы поплавать с друзьями. Но через некоторое время пропал из виду. Спасатели
искали мужчину несколько часов.
Поднятое со дна тело хоккеиста опознали
товарищи. Стражи порядка оповестили о трагедии семью Рэя, сообщает .
Отметим, хоккеист десять лет назад играл
за российскую команду. За время его пребывания в "Атланте" 28 из 43 матча закончились
их победой. Канадец являлся
обладателем Кубка Стэнли. Эмери
играл в "Чикаго", "Оттаве",
"Филадельфии" и "Анахайме".
Напомним, в конце июня скончался
футболист, бывший защитник английского "Тоттенхэма", а также сборных
Югославии, Сербии и Черногории Горан Буневчевич. Спортсмену было 45 лет.
Спортсмен находился в тяжелом состоянии после аневризмы. Смерть наступила из-за
кровоизлияния в мозг.