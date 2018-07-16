Скончался 35-летний экс-вратарь мытищинского Атланта Рэй Эмери. Мужчина утонул в озере Онтарио в Канаде.

Скончался 35-летний экс-вратарь мытищинского "Атланта" Рэй Эмери. Мужчина утонул в озереОнтарио в Канаде.Происшествие случилось неподалеку отгорода Гамильтон. Об этом в своем Twitter сообщила местная полиция.Правоохранителивытащили тело спортсмена из воды утром 15 июля. Его обнаружили рядом с темместом, где Эмери в последний раз видели живым, передает сайт .Известно, что ранее хоккеист пришел козеру, чтобы поплавать с друзьями. Но через некоторое время пропал из виду. Спасателиискали мужчину несколько часов.Поднятое со дна тело хоккеиста опозналитоварищи. Стражи порядка оповестили о трагедии семью Рэя, сообщает .Отметим, хоккеист десять лет назад игралза российскую команду. За время его пребывания в "Атланте" 28 из 43 матча закончилисьих победой. Канадец являлсяобладателем Кубка Стэнли. Эмерииграл в "Чикаго", "Оттаве","Филадельфии" и "Анахайме".Напомним, в конце июня скончалсяфутболист, бывший защитник английского "Тоттенхэма", а также сборныхЮгославии, Сербии и Черногории Горан Буневчевич. Спортсмену было 45 лет.Спортсмен находился в тяжелом состоянии после аневризмы. Смерть наступила из-закровоизлияния в мозг.