Газовый баллон стал причиной пожара в автосервисе на северо-западе Москвы. От огня пострадали 13 человек. Они госпитализированы в ожоговый центр. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работали медики скорой помощи и санитарный вертолет.

Газовый баллон стал причиной пожара в автосервисе на северо-западе Москвы. От огня пострадали 13 человек. Они госпитализированы в ожоговый центр. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. На месте происшествия работали медики скорой помощи и санитарный вертолет. Возбуждено уголовное дело, сообщила представитель московского главка Следственного комитета России Юлия Иванова.Уголовное дело открыто по статье 238 ("Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности"). Изымаются записи с камер видеонаблюдения, опрашивается персонал и владельцы шиномонтажа. Ожидается, что вскоре будет назначен ряд экспертиз для определения причин и очага возгорания.Также будет проверено состояние мер пожарной безопасности на территории автосервиса.В кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа. Пострадали 12 человек, их жизни ничего не угрожает. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и санитарные вертолеты. Пострадавшие госпитализированы в ожоговые центры Москвы и получают всю необходимую помощь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 16 июля 2018 г.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter ранее сообщил о 12 пострадавших при взрыве бытового газа в кафе на Авиационной улице в Москве.