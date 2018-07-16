Решили нажиться, сдав старые трубы? Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Юрьевец предполагают, что после ремонта канализации в их подвале мастера тайно вывезли старые чугунные трубы и якобы сдали их в пункт приёма металла. Какие планы строили люди на деньги, вырученные от труб? И Что говорят представители коммунальных служб? Услышала Маргарита Махрова.

Решили нажиться, сдав старые трубы? Жители одного из многоквартирных домов в микрорайоне Юрьевец предполагают, что после ремонта канализации в их подвале мастера тайно вывезли старые чугунные трубы и якобы сдали их в пункт приёма металла. Какие планы строили люди на деньги, вырученные от труб? И Что говорят представители коммунальных служб? Услышала Маргарита Махрова.(ул. Михалькова, мкрн. Юрьевец)-Ну, вот это дверь в подвальное помещение нашего дома, закрыто, ключей у нас у жильцов ни у кого нет, хотя раньше были, теперь мы попасть туда не можем. Мы не знаем, что там творится в подвале!Татьяна Мочалова уверена, за закрытыми дверями в подвале их пятиэтажки ведутся нечестные дела. Женщина рассказывает, что полгода назад их управляющая компания начала менять там чугунные канализационные трубы. Жители мечтали, что старый металлолом из подвала после ремонта можно будет сдать, а вырученные деньги потратить на нужды дома.Татьяна Мочалова, жительница дома №5 по ул. Михалькова: "Даже если сданы трубы, пусть даже на 10 тысяч, может, и на больше даже, что можно сделать? У нас ремонт не делался в подъездах давно уже, лет 10, наверное. Можно бы косметический ремонт какой-то произвести, лампочки вкручивают практически жильцы сами. Заборчики вот эти вот, ремонтируем тоже сами".По закону собственникам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности принадлежат не только общие помещения дома, но и техническое оборудование, которое там находится. Однако, по словам Татьяны, старые трубы и другой металлолом из их подвала внезапно и быстро вывезли в неизвестном направлении.Татьяна Мочалова, жительница дома №5 по ул. Михалькова: Чисто случайно услышала грохот, вышла вешать бельё, постирала, ну и увидела машину. Грузили железо, подъехал сосед, услышал тоже грохот: "Что происходит". - я говорю: "А что происходит? Воруют!"-Почему вы решили, что воруют?-Ну, потому что это всё быстро-быстро происходило, руководила женщина, по всей видимости, это был мастер.На активность в подвале обратили внимание и другие жители дома, но выйти к съёмочной группе из своих квартир, они не решились.(разговор по домофону с жильцом одной из квартир)-Увидели, что сотрудники управляющей компании, вывозили из нашего подвала трубы, задвижки, муж в этом разбирается, сказал, что это были трубы и задвижки. Это было около 12 часов дня. Поскольку хозяева дома - мы, собственники квартир, это наше имущество. Пусть оно уже негодное, но это наше имущество.Почему вывезли трубы, не спросив жителей, а главное - куда? Вместе с Татьяной мы направились в управляющую компанию. Мастера и слесаря с ключами там не оказалось, но узнав про нашу съёмочную группу, они подъехали к подвалу дома и показали, что же там творится.-Здесь в этом доме проходили канализационные трубы, чугунные, которые все развалились. Мы их меняли от первого подъезда по 6 подъезд. Новые трубы, абсолютно, можете пройти, посмотреть. Всё остальное - мусор, чугун, который развалился, мы весь его вытащили, вывезли.-А куда вывезли?-На помойку! Мусор, куда вывозят?В подвале следы ремонта и мусор, зато коммуникации новые, говорит мастер, а металла чужого себе не присваивали. По словам слесаря, о вывозе металлолома жителей даже не стали предупреждать, потому что трубы были.-Гнилые! Они вот так вот берёшь, они ломаются, куда они могут пригодиться?!-У них канализация в доме превратилась в труху!Вот и стали наводить порядок, утверждает мастер, а если жильцы чем-то недовольны, они должны объединиться и предъявить свои претензии в письменном виде.Ольга Веселова, мастер ООО "Жилищная компания": "Приходят в нашу компанию жилищную, пишут заявление, и все вопросы рассматриваются".Только вот старшего по дому сейчас в многоэтажке нет и объединить жителей некому, сетует Татьяна, а один в поле не воин. Чтобы добиться справедливости женщина написала заявление в полицию.