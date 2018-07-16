23 июля тувинский ансамбль горлового пения Хуун-Хуур-Ту даст концерт в парке искусств Музеон. Концерт пройдет в рамках выставки Россия. Идеи для путешествий.

23 июля тувинский ансамбль горлового пения "Хуун-Хуур-Ту" даст концерт в парке искусств "Музеон". Концерт пройдет в рамках выставки "Россия. Идея для путешествий"."Хуун-Хуур-Ту" — звезды жанра этномузыки и одна из самых популярных групп России за рубежом. Коллектив постоянно ездит с гастролями по США, Европе и Азии. Музыканты — мастера знаменитого на весь мир тувинского горлового пения, когда один человек может одновременно взять две и более ноты. Также они используют буддийский барабан и целый набор традиционных инструментов – от хомуса до бызаанчы."Нам очень нравится выступать на свежем воздухе, и мы считаем, что не выступить летом в Москве, — это грех. Мы сыграем программу, основанную на тувинских народных песнях. Зрителям стоит ждать звуковой красоты, неожиданности и гармонии с природой. Всегда уважайте природу, и она отблагодарит вас благословением!" — говорит вокалист "Хуун-Хуур-Ту" Радик Тюлюш.Название коллектива переводится с тувинского как "Солнцеворот". Группа была создана в 1992 году и выпустила уже более десяти альбомов.Своим творчеством группа стремится сохранить родную культуру, что созвучно с тематикой выставки "Россия. Идеи для путешествий". Выставка стартует в Москве 16 июля, а 23 июля в 20:00 состоится ее торжественное открытие с участием "Хуун-Хуур-Ту". Далее выставка пройдет в шести городах: Тюмени, Красноярске, Барнауле, Нижнем Новгороде, Сочи, Астане. В каждом из городов экспозиция будет доступна для свободного просмотра.Всероссийская выставка организована телеканалом "Моя Планета" и рассказывает о многообразии народов и мест России, а также о готовых идеях для путешествий по нашей стране. Экспозицию составят работы путешественников, фотолюбителей и участников клуба "Моя Планета".