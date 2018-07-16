Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал свой эмоциональный всплеск из-за провокации Pussy Riot во время финального матча ЧМ-2018. Спортсмен признался, что единственным его желанием в тот момент было вышвырнуть нарушителя порядка за пределы игрового поля.

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен прокомментировал свой эмоциональный всплеск из-за провокации Pussy Riot во время финального матча ЧМ-2018. Спортсмен признался, что единственным его желанием в тот момент было вышвырнуть нарушителя порядка за пределы игрового поля.По словам Ловрена, "он вышел из себя, потому что мы игроки сборной хорватии играли в хорошем темпе". "Мы показывали хороший футбол, а затем матч прервался. Я был взбешен, схватил парня и в тот момент подумал, что было бы здорово просто вышвырнуть его со стадиона", – признался спортсмен.Речь идет о нашумевшем инциденте на финальном матче ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии, который был прерван на несколько секунд. В начале второго тайма при счете 2:1 в пользу французов четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции.Один из них подбежал к Ловрену, после чего хорват повалил провокатора на землю. Всех нарушителей увели с поля, и матч продолжился, передает Daily Mail.Также стало известно, что сотрудники полиции, дежурившие в "Лужниках" во время футбольного матча, не виноваты в том, что участники группы Pussy Riot прорвались на поле. За этот инцидент ответят ФСО и ФСБ.Вопросы могут возникнуть лишь к заместителю начальника полиции по охране общественного порядка УВД по ЦАО полковнику Юрию Здоренко. На видеосъемке, опубликованной в Сети, полицейский в грубой форме общается с задержанными.Напомним, что финал ЧМ-2018 завершился победой французов со счетом 4:2. Трехцветные завоевали Кубок мира второй раз в истории.