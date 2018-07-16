Сегодня, 16 июля, отмечает юбилей Леонид Агутин. В честь круглой даты артист дал интервью, в котором рассказал о состоянии современной музыки.

Сегодня, 16 июля, отмечает юбилей Леонид Агутин. В честь круглой даты артист дал интервью, в котором рассказал о состоянии современной музыки.Леониду Агутину исполнилось 50 лет. От того "босоногого мальчика". который получил бешеную популярность в начале 90-ых годов, мало что осталось. Теперь певец является чуть ли не классиком отечественной эстрады. Сейчас, по мнению артиста, поп-музыка упрощается. "Людям некогда напрягаться, все хотят быстро и удобно получать информацию", – пояснил Агутин.Певец высказал мысль, что сейчас в моде незатейливые мелодии. "Но не может же быть только это? Людям же еще что-то нужно, у них же есть душа. Большинство хотят переживать, заплакать по-настоящему", – убежден исполнитель. Кстати, у самого Леонида много баллад, чтобы удовлетворить всех жаждущих попереживать. По признанию артиста, это одно из любимых его музыкальных направлений. "Сейчас, как мне кажется, в этом жанре я в одиночестве остался. Не модно", – цитирует Леонида Агутина газета .Певец уверен, что сейчас самый модный музыкальный жанр – рэп. "Молодежи нужно что-то альтернативное, отличное от нас, эстрадников, свое, близкое. Вот почему безумно популярен в России рэп. Кто его сейчас только не читает! Я езжу с концертами по разным городам, смотрю афиши и регулярно вижу: такой-то рэпер собирает Дворец спорта. Я имя-то его первый раз слышу, а он уже стадион собирает", – рассказал исполнитель.Агутин не исключает варианта, что через несколько лет это направление может отмереть. "Главное, в чем я уверен, что время должно меняться. Каждое новое поколение жаждет своих героев, не похожих на предыдущих. У кого получается создать иллюзию новизны, тот становится кумиром. Чаще всего совершенно заслуженно. Но в истории остается только хорошая песня", – заключил Леонид Агутин.