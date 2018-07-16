16 июля на Альянц Стадиум, домашней арене туринского Ювентуса, состоялась презентация новичка клуба португальца Криштиану Роналду. Напомним, что о переходе форварда мадридского Реала в стан Старой синьоры было объявлено еще 10 июля.

16 июля на "Альянц Стадиум", домашней арене туринского "Ювентуса", состоялась презентация новичка клуба португальца Криштиану Роналду. Напомним, что о переходе форварда мадридского "Реала" в стан "Старой синьоры" было объявлено еще 10 июля.На пресс-конференции, посвященной новичку клуба, Криштиану Роналду заявил, что хочет творить историю в составе "Ювентуса". Также он предположил, что команда будет бороться за победу в Лиге чемпионов и итальянском чемпионате.Кроме того, звездный португалец объяснил переход из "Реала" в "Ювентус" тем, что хочет двигаться вперед, а не смотреть на прошлые успехи.E con questa splendida