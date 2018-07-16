Для большинства людей чемпионат мира по футболу – это праздник. Но для некоторых это лишь очередной повод позлорадствовать и высказать свои не совсем адекватные мысли. Замдиректора украинского телеканала ATR Айдер Муджабаев закатил настоящую истерику после вчерашнего финала мундиаля в Москве, назвав первенство купленным у FIFA и проведенным в стране-террористе.

Для большинства людей чемпионат мира по футболу – этопраздник. Но для некоторых это лишь очередной повод позлорадствовать ивысказать свои не совсем адекватные мысли. Замдиректора украинского телеканалаATR Айдер Муджабаев закатил настоящую истерику после вчерашнего финала мундиаляв Москве, назвав первенство "купленным у FIFA" и проведенным в"стране-террористе".По его словам, благодаря чемпионату мира президент РоссииВладимир Путин добился всех поставленных задач. Муджабаев назвал тех, ктовосхищался первенством "полезными идиотами". "Жму руки всем, ктоостался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас такихмного", – написал он на своей странице в Facebook.Негодование замдиректора украинского телеканала вызвалатакже фотография президента России Владимира Путина в компании с лидерамиФранции и Хорватии Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович. “Он своегодобился. Всего, чего так хотел", – продолжил Муджабаев.В завершенииукраинец и вовсе пошел вразнос, назвав окружающий мир "трусливым ипродажным". За прошедшим мундиалем, полагает он, последует большая война.Что конкретно имелось в виду автор истеричного опуса объяснить не пожелал.Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" вМоскве. За золотой кубок мундиаля схлестнулись сборные Франции и Хорватии.В начале игры балканцы забили гол в собственные ворота,затем сравняли счет. Арбитр из Аргентины Нестор Питана усмотрел игру рукой висполнении хорвата Ивана Перишича в собственной штрафной и назначил спорный11-метровый, который стал нокаутом для Хорватии.После этого футболисты с Балкан пропустили еще два мяча и смогли забить один. Витоге Франция победила со счетом 4:2, во второй раз став чемпионом мира пофутболу.