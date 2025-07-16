Очередная трагедия произошла вечером 15 июля в Петушинском районе. В 18:30 у берега реки Клязьма в районе деревни Крутово сотрудники полиции обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе МЧС

Очередная трагедия произошла вечером 15 июля в Петушинском районе. В 18:30 у берега реки Клязьма в районе деревни Крутово сотрудники полиции обнаружили тело женщины, сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области. Личность погибшей и причины случившегося сейчас устанавливаются. Это уже двенадцатая смерть на водоёмах региона с начала купального сезона. В МЧС напоминают: большинство трагедий происходит