Установлено, что 40-летний хозяин квартиры на протяжении полугода производил наркотические препараты, приобретая необходимые реактивы и вещества у частных лиц...

Оперативники УВД по ЮВАО задержали мужчину по подозрению в производстве наркотических средствВ ходе проверки информации сотрудники Отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков УВД по ЮВАО в одном из домов на улице Мельникова выявили подпольную нарколабораторию. Установлено, что 40-летний хозяин квартиры на протяжении полугода производил наркотические препараты, приобретая необходимые реактивы и вещества у частных лиц. Готовые наркотические препараты подозреваемый хранил в квартире для последующего сбыта.В результате обыска по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции изъяли шприцы с жидкостью, канистры с жидкостью, измельчитель, гофрированную трубу, измеритель кислотности и множество полимерных пакетов со следами вещества. Согласно справке об исследовании, данные следы содержат в своем составе амфетамин.Следствием УВД по ЮВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные веществакрупном размере».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18