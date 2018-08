Американское издание We Are The Mighty опубликовало список стран, которые, по мнению журналистов, невозможно завоевать. В этом числе Россия, США, Китай, Индия и Афганистан. Вот как объяснили, почему невозможно это сделать с нашей страной. По мнению авторов, причина в суровом климате, большой территории и мощной армии.

Американское издание We Are The Mighty опубликовало список стран, которые, по мнению журналистов, невозможно завоевать. В этом числе Россия, США, Китай, Индия и Афганистан. Вот как объяснили, почему невозможно это сделать с нашей страной. По мнению авторов, причина в суровом климате, большой территории и мощной армии. А также — в численности населения. Отметили и национальный менталитет.В материале сказано, что "русские скорее уничтожат свою страну, нежели оставят её захватчику". Кроме того, там подчеркнули, что сражаться с каждым русским придётся в 11 часовых поясах, сообщает телеканал "Россия 24".