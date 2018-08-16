С начала года количество предложений работодателей по трудоустройству граждан в регионе увеличилось почти на треть.

С начала года количество предложений работодателей по трудоустройству граждан в регионе увеличилось почти на треть.О снижении числа безработных красноречиво свидетельствует статистика. А ещё о том, что количество имеющихся вакансий растёт. Однако на деле многие ивановцы жалуются на отсутствие работы.Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции подвёл итоги работы с начала года.«Сладкая» статистикаКак сообщила руководитель комитета Татьяна Сергеева, с начала года количество предложений работодателей по трудоустройству граждан в регионе увеличилось почти на треть и сейчас насчитывает более 10 тысяч вакансий. А это означает, что на одного соискателя работы приходится по 2 предложения занятости.Получается, что по итогам полугодия официальная безработица уменьшилась с начала года на 5,6% и составляет сейчас менее 4-х тысяч человек, или 0,73% от численности экономически активного населения.По данным Ивановостата, во 2-м квартале 2018 года в разных сферах экономики региона было занято 503,3 тыс. человек, что на 8,3 тыс. человек больше, чем в предыдущем квартале.Уровень общей безработицы по методологии Международной организации труда снизился за это время с 4,9% до 4,2%. Показатели общей и регистрируемой безработицы по области ниже среднероссийских значений (4,8% и 0,9% соответственно).Горькая реальностьОстаётся непонятным то обстоятельство, что жители областного центра (и в особенности других населённых пунктов региона) жалуются, что работу найти невозможно.«У нас в деревне работы нет вообще, только в питомнике растений, но там нет свободных мест, - говорит жительница деревни Буньково Ивановского района Ольга Попова, - практически все у нас ездят на работу в Иваново. В советские времена в деревне был большой совхоз, работа была. Только одних трактористов здесь работало 150 человек».Заглянув на сайт «Работа в России», на который всех направляет Центр занятости, можно увидеть чуть более 1200 вакансий. Из них примерно 70% таких, как инженер, учитель, специалист по кадрам, воспитатель, горничная, дворник. И зарплата тут одинаковая - минималка от 11163 рублей до 11500. Процентам десяти из этого числа специалистов предлагают зарплату побольше 14 -15 тыс. рублей. И единицам - по 25 тыс. рублей и выше.Понятно, что за зарплатой в 11 с небольшим тысяч люди в очередь вставать не будут. На такие деньги прожить, мягко говоря, сложно. Стоит взглянуть на счета за «коммуналку»: средний «чек» за них для ивановца составляет около 5 тыс.рублей.Как работают подросткиТе, кто доволен своей работой и зарплатой, так это подростки после 14 лет. Получив паспорт, ребята получили право официально работать. Многие поспешили воспользоваться этой возможностью в летние каникулы.В эти дни летняя трудовая кампания уже завершается. Ребята трудились подсобными рабочими. Они убирали детские городки, парки, красили ограждения. Смена - 12 дней, средняя зарплата - больше 3-х с половиной тысяч рублей.Дети рады заработать себе на карманные расходы, на подарки для родителей, и им нравится делать что-то полезное для города. «Мне нравится работать, я чувствую, что приношу пользу, - говорит 14-летний Алексей, - работа несложная, деньги за неё платят, это здорово».Всего на летнюю трудовую кампанию городской бюджет выделяет больше 6 миллионов рублей. Это зарплаты школьников и руководителей отрядов, плюс социальные отчисления. В этом году на лето было трудоустроено больше тысячи ребят.Языком цифрНовые профессии в 2018 году освоили 576 жителей области, среди которых 88 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком и 25 пенсионеров, которые желают работать.Свыше 9,4 тыс. жителей области стали участниками организованных службой занятости населения ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.