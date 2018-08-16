Екатерина Стриженова занялась благотворительностью. Ведущая шоу Время покажет помогает больным раком детям. Однако многим ее методы не нравятся.

Екатерина Стриженова занялась благотворительностью. Ведущая шоу "Время покажет" помогает больным раком детям. Однако многим ее методы не нравятся.Екатерина приняла участие в благотворительной акции. О ее проведении Стриженова рассказала на своей странице в Instragram."Участвую во флешмобе в поддержку настоящих героев – детей, которые победили тяжелые онкозаболевания. За каждый пост splat_global перечислит 10 рублей на счет благотворительного мероприятия "Игры Победителей 2018", участники которых победили еще до старта", – пояснила телеведущая (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).К посту Стриженова прикрепила коротенькое видео. На ролике Екатерина держит в руках открытый тюбик зубной пасты и водит по зубам щеткой.Подписчики Стриженовой акцию не оценили. Многим такая борьба с болезнью показалась странной, мол, лучше бы производитель зубной пасты, да и сама Екатерина, напрямую перечислили деньги в фонд помощи онкобольных, а не занимались пиаром на горе людей."A что просто денег перевести СЛАБО! Фу противно!прежде чем что то выкладывать в инсту надо думать", "Вам с вашим доходом, можно просто денег перевести,а не дебильничать", "А государству слабо поддерживать онкобольных детей. Совсем уже .... противно это все", – написал народ в комментариях к видео.Напомним, ранее Стриженова приняла участние в благотворительном мероприятии фонда "Подари жизнь" "Игры Победителей". "Это турнир для детей, которые смогли победить тяжелейший недуг – онкологию! Ребята возвращаются к обычной жизни – без больничных палат и изматывающих процедур", – пояснила ведущая.