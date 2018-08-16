Британские истребители Тайфун были подняты в воздух 13 августа с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря.

Британские истребители "Тайфун" были подняты в воздух 13 августа с румынской авиабазы Михаил Когэлничану для сопровождения российских самолетов над акваторией Черного моря.Об этом мировую общественность проинформировал представитель королевских ВВС Великобритании.Он подчеркнул, что пилоты наблюдали за россиянами издали, не приближаясь к ним для перехвата.Четыре "Тайфуна" появились на авиационной базе Михаил Когэлничану в апреле 2018 года. В задачу британских летчиков входит патрулирование воздушного пространства на восточном фланге НАТО.