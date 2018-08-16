Позови меня в ночи, Любовь здесь больше не живет – в середине 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. А потом он пропал с экранов, из эфиров и с журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма Мамма Миа – 2, который в ГУМе организовала радиостанция Ретро FM и спросил, чем он занимается.

"Позови меня в ночи", "Любовь здесь больше не живет" – в середине 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. А потом он пропал с экранов, из эфиров и с журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма "Мамма Миа – 2", который в ГУМе организовала радиостанция "Ретро FM" и спросил, чем он занимается."Я часто читаю о себе много несуразицы, – улыбнулся певец. – Например, за последние лет десять никто из журналистов не написал точно, чем я зарабатываю на жизнь. Почему-то бытует мнение, что я владею фирмой, которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома. Это нет так. Мой бизнес сегодня связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе и боевых отравляющих веществ. Доход у меня неплохой, ни на что не жалуюсь"."Почему пресса считает, что этот мой бизнес мешает занятию шоу-бизнесом? Пишут, что я не выступаю, – продолжил Влад. – Это тоже не соответствует действительности. Моя музыкальная карьера не останавливается, я все так же езжу с концертами по стране". Очевидно, речь идет о частных выступлениях и корпоративах – сложно представить, что артист, которого не показывают по телевизору, собирает большие залы."Люди думают, что я куда-то исчез, – удивился 44-летний артист. – Может, плохо выглядеть стал?" Нет, конечно. Просто после того, как он занялся химией, изменился внешне – сильно похудел, а глаза все так же горят.По временам, когда возле подъезда дежурили поклонницы, артист не скучает: "Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, это отказ от реальности. А это не про меня. Был бы я с детства сопливым мальчиком, на которого вдруг свалилась слава, а потом судьба ее отняла, переживал бы. Но это не моя история".Согласно общеизвестным данным, Сташевский, когда был еще Твердохлебовым, после восьми классов поступил в суворовское училище, однако покинул его спустя месяц. Потом пошел в торгово-коммерческий колледж в Москве по специальности "товаровед и организатор торговли продовольственными товарами". После техникума поступил в Московский государственный университет коммерции – на факультет управления торговыми предприятиями в сфере услуг.