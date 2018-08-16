Не стало Эдуарда Успенского. Знаменитый детский писатель, известный не только на всем постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье, ушел на 81-м году жизни.

Не стало Эдуарда Успенского. Знаменитый детский писатель, известный не только на всем постсоветском пространстве, но и в дальнем зарубежье, ушел на 81-м году жизни. Соболезнования его родным и близким выразил президент. Истории для детей Успенский начал сочинять еще в юности — когда подрабатывал библиотекарем в пионерском лагере. А сегодня его легендарные персонажи — дядя Федор, кот Матроскин, Чебурашка и крокодил Гена — знакомы уже нескольким поколениям детей, как по страницам книг, так и по культовым мультфильмам."Союзмультфильм" прощается со своим главным сказочником. Переводчик с детского языка на взрослый — так называли Эдуарда Успенского. По его книгам и стихам снято более 60 мультфильмов. Это он придумал Ивашку из дворца пионеров, дразнилку про рыжего-конопатого и песенку про ворону, а может быть, собаку."Это "Пластилиновая ворона". Она не должна была стать хитом, потому что длиннющее стихотворение, там нет припева, но там формула веселья, радости", — рассказал композитор Геннадий Гладков.А ведь у Эдуарда Успенкского даже не было литературного образования — учился в авиационном. Работал на заводе и писал эпиграммы в стенгазету."Когда на заводе отказались повысить зарплату, а моему приятелю, который вступил в партию, повысили зарплату, я обиделся и ушел, и страна потеряла инженера", — вспоминал Успенский.Создавать образы героев помогала фантазия, идеи подбрасывала сама жизнь. Однажды Успенский увидел в магазине девочку, которая, меряя шубу на вырост, все время падала. Чебурахалась.А про Шапокляк то ли в шутку, не то в серьез Успенский говорил — что это его первая жена, склонная к мелким проделкам.Крокодила Гену, работавшего в зоопарке собственно крокодилом — советская цензура не одобряла. Друзей ищут не по объявлению, а в коллективе, писала критика. Но народная любовь оказалась сильнее. Чебурашка до сих пор одна из самых продаваемых игрушек."Это дух, это символ товарищества, тепла, удачи", — говорил писатель.Чебурашка много раз становился талисманом нашей олимпийской сборной. а за последние 20 лет в Японии стал не просто звездой сериалов и фильмов, а культурным феноменом.Дядю Федора он тоже разглядел — в своем невероятно самостоятельном для десяти лет соседе. В простую и добрую историю он включил десятки деталей советского быта. Над ней до слез хохотали родители.А Матроскин блестяще озвученный Олегом Табаковым, стал, пожалуй, самым известным в стране котом.Успенский обожал кошек, собак и птиц. И всегда был окружен своими главными читателями — детьми, которым помогла не только словом."Основную сумму, которую заработал, передал тихонечко детям. Никогда я не слышал, никогда он по телевидению не выступал, он никогда об этом не говорил. Дальше он двух девочек из детского дома забрал и стал им отцом", — говорит Юрий Энтин, драматург и сценарист.В 80-е Успенский берется за настоящий детектив. Расследование поручает колобкам. И снова подает в точку."Человек 400 вольт — вот это был Успенский, У него каждый день рождалось от 10 до 15 идей", — вспоминает Игорь Ковалев, художник-мультипликатор.Для детей Успенский придумал "АБВГдейку", которая в эфире почти 45 лет. Для взрослых — "В нашу гавань заходили корабли" — программу о песнях его юности." Я помню, как он носился с идеей сделать детский журнал — размером с дверь, со всех сторон, чтоб его дети читали, его будут приносить два почтальона", — говорит Борис Грачевский, кинорежиссер и художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".Последние годы для Эдуарда Успенского были непростыми. Он тяжело переживал развод с третьей женой, отчаянно защищал свои авторские права в бесконечных судах. В своем последнем эксклюзивном интервью нашему каналу он рассказал, как справлялся с болезнью."Очень важно иметь друзей вокруг. Поэтому я болею, но как-то я весело болею", — сказал он.Чувство юмора не покидало его до последнего.