Московский ЦСКА достиг договоренности с руководством английского Эвертона об аренде полузащитника команды Николы Влашича. Соглашение с 20-летним хорватским футболистом рассчитано до конца сезона-2018/19.

Московский ЦСКА достиг договоренности с руководством английского "Эвертона" об аренде полузащитника команды Николы Влашича. Соглашение с 20-летним хорватским футболистом рассчитано до конца сезона-2018/19.О переходе хорвата было сообщено на официальном сайте ЦСКА. В прошлом сезоне Влашич провел за "Эвертон" 19 игр во всех турнирах, отличившись в них два раза.В 2017 году "Эвертон" купил хорватского полузащитника у "Хайдука". Контракт игрока с английским клубом действует до лета 2022 года.