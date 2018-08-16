На подготовку детсадов к открытию «сезона» из бюджетов всех уровней выделили больше 50 миллионов рублей. Плюс на их ремонт - около 48 миллионов.

На подготовку детсадов к открытию «сезона» из бюджетов всех уровней выделили больше 50 миллионов рублей. Плюс на их ремонт - около 48 миллионов.В некоторых дошкольных учреждениях города побывала «делегация» во главе с начальником управления образования администрации г. Иваново Еленой Юферовой.Никакого отпускаВ саду № 163 ремонтируют пристройки на депутатские деньги, которые они выделили на выполнение наказов избирателей. В пристройке будут работать платные кружки, которые ребятишки смогут посещать, если того пожелают их родители.Кстати, 163-й сад, в отличие от большинства других, работает всё лето, без коллективного ухода в отпуск всех сотрудников. Конечно, стройка и дети рядом - это опасно.«Это очень сложно. Стараемся, чтобы дети никоим образом не попали в зону строительных работ. Конечно, территория стройки перегорожена сигнальной лентой, чтобы дети видели «территорию запрета». Воспитатели «неусыпно» следят за детьми на прогулке, чтобы никто не потерялся, не отошел в зону строительства», - говорит заведующая детским садом № 163 Анна Матвеева.Всё, что планировали отремонтировать помимо пристройки, выполнили, заменили потолки и осветительные приборы в зале, выложили плиткой коридор. Кстати, в этом году в саду открыли ясельную группу на 18 малышей, 12 из которых уже приводят сюда.Копилка на ремонтПроверили и качество ремонта в саду № 23 на улице Радищева. В июле он не работал, поэтому ремонтировать его было легче.В этом году здесь отремонтировали помещение прачечной, поменяли проводку, купили ещё одну стиральную машину. Отремонтировали буфет в одной из групп, заменили линолеум, провели ремонт мягкой кровли.«В этом учебном году в «копилочке» детского сада было 225 тысяч. Вот на эти деньги мы и сделали ремонт», - говорит заведующая детским садом № 23 Татьяна Разумова.Вообще, детсад на Радищева - по «возрасту» - заслуженный. Зданию 55 лет. Капитально его не ремонтировали. Впрочем, заведующая сообщила, что стараются его регулярно ремонтировать, не доводя дело до разрушения. И настораживает уж очень страшный асфальт на подъезде к детсаду. На это жалуются родители. Но этот вопрос пока остаётся неразрешённым.Новый-новый садХорошо то, что в городе не забывают строить и новые здания для дошколят. Сейчас, например, начали возводить новый сад в микрорайоне «Рождественский». Само здание будет трёхэтажным. Садик рассчитан на 240 мест, 68 из которых - в ясельных группах для малышей от 1,5 до 3 лет.Полы первого этажа будут с подогревом, здесь планируют разместить группы раннего возраста. В каждой группе будут отдельная спальня, раздевалка, игровая и туалетная комнаты. Проектом предусмотрен физкультурный и музыкальный залы, компьютерный класс, а также медицинский блок, мини-прачечная, кухня. Для удобства подачи горячего питания с кухни в группы предусмотрели малый грузовой лифт. Кроме того, здесь будет работать лифт для людей с ограниченными возможностями здоровья. На территории для прогулок малышни появятся игровые и физкультурные площадки, установят веранды. Полностью завершить строительство детсада планируют в 2019 году.КомментарийГлава города Иваново Владимир Шарыпов:«Одна из наших главных задач - постепенно сократить очереди в дошкольные учреждения для детей от 1,5 лет. В Иванове это возможно только путём строительства новых детских садов. Для жителей Рождественского проблема особенно актуальна - это будет первый детский сад во всем микрорайоне».