На приём к главе города. Жители Владимира обращаются к Ольге Деевой за помощью. Круг вопросов - самый разный: от неблагополучных соседей до проблем с жильём и благоустройством городских пространств. Что волнует владимирцев, узнала Маргарита Махрова.

На приём к главе города. Жители Владимира обращаются к Ольге Деевой за помощью. Круг вопросов - самый разный: от неблагополучных соседей до проблем с жильём и благоустройством городских пространств. Что волнует владимирцев, узнала Маргарита Махрова.Дошли до руководства города!На приёме у Ольги Деевой представитель жителей общежития на Каманина. Уже который год люди страдают от неприятных запахов и полчищ насекомых, а всё из-за соседки, которая превратила свою комнату в "приют" для кошек, но справиться с антисанитарией не в силах даже по решению суда..."У нас судебные приставы выписывают на неё штрафы за неисполнение... а всё..."Эти кадры в общежитии мы снимали ещё в 2015 году. На 12 квадратных метрах среди старых коробок, кухонной утвари и сырых газет, которые собрала хозяйка, жили около 20 животных.Галина, хозяйка комнаты: "...У меня нарушено мозговое кровообращение, ничего не могу сама сделать. Кошки как появились? Вот родились от двух. Одного подобрала, а второго подобрала - это оказалась кошечка".Хозяйка верила, что помогает бездомным четвероногим, а на самом деле - не давала жизни окружающим людям. Жители выигрывали суды, обращались в разные инстанции от районной администрации до Роспотребнадзора, но ситуация так и не изменилась к лучшему. Мусор с помойки и новые животные в квартире появлялись вновь и вновь. Как рассказали жители, женщина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Родственников и опекунов у неё нет. Недавно их соседку в очередной раз забрали на лечение."Сейчас Галина Николаевна находится в психиатрическом отделении, в больнице", - "А кто за кошками смотрит?" - "Один раз приходили: попоили, покормили, именно с ней, её привезли, чтобы она открыла двери, сейчас - нет".Люди боятся, что, когда женщина вернётся, проблемы только усилятся. Сейчас они обратились за помощью в департамент здравоохранения. Ольга Деева уверена - людям нужно искать медицинское решение проблемы.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Здесь единственное, что можно предложить, - это разобраться именно с департаментом здравоохранения, чтобы именно признать человека недееспособным, у человека уже есть диагноз, и исходить из этого, то есть, назначить её опеку".Раиса Михайловна тоже печётся об общем благе. Она пришла ратовать за новые дорожки для пешеходов Фрунзенского района.Раиса Косенок, жительница г. Владимира: "Наш микрорайон - все пешеходные дорожки разбитые; желание всех жителей, чтобы восстановили эти дорожки. Работают, с ребятами ходят, а после дождя у нас в некоторых местах нельзя пройти, так и хочется на проезжую часть выйти".Уже 23 года Раиса Михайловна живёт на улице Лермонтова, однако, разбитые тротуары, по словам женщины, проблема многих соседних улиц: Усти-на-Лабе, Почаевской. Глава города женщину обрадовала - пешеходные дорожки скоро начнут ремонтировать. Сейчас уже готовят документацию, подрядчика определят в течение месяца.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Ремонт на пешеходном тротуаре по улице Усти-на-Лабе будет произведён в этом году. Ремонт на Лермонтова тоже будет сделан, именно пешеходный тротуар, но чуть позже. Если не получится в этом году, то в следующем запланируем. Хочется сказать огромное спасибо таким жителям, которые находят время и приходят на приёмы, извещают нас, чтобы мы прореагировали, приняли меры".