Экипаж российского танкера Механик Погодин, который заблокирован в порту Херсона, опасается силового захвата. Судно было задержано, так как принадлежит компании, находится под санкциями. Однако официальных претензий до сих пор не предъявлено.

Экипаж российского танкера "Механик Погодин", который заблокирован в порту Херсона, опасается силового захвата.Судно было задержано 10 августа при попытке причалить в украинском порту. Танкер доставил на Украину дизельное топливо из Туркмении по заказу канадской компании. Украинские власти заявили, что корабль принадлежит компании, которая находится под санкциями, поэтому они хотят судно арестовать.На борту находится экипаж из 12 человек. Им разрешено покинуть судно, однако экипаж покидать танкер отказывается, сообщает "Россия 24".Несмотря на громкие заявления, никаких конкретных претензий капитану не было предъявлено, хотя он регулярно отправляет запросы. По словам капитана, он получил официальное разрешение на заход в порт. Ни от таможни, ни от пограничников не предоставлены ответы на запросы капитана судна и судовладельца о перечне нарушений, передает "Интерфакс". Как заявили в компании-операторе судна "В.Ф.Танкер", все это свидетельствует о "мучительном поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна".