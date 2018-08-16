Основными профессиями, которыми обучаются заключенные в местах лишения свободы, являются швеи, строители, электрики и работники сельского хозяйства.

Основными профессиями, которыми обучаются заключенные в местах лишения свободы, являются швеи, строители, электрики и работники сельского хозяйства, передает ТАСС.Как сообщил и. о. руководителя управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Федор Ушков, в системе среднего профессионального образования действует более 300 учреждений и почти 400 их структурных подразделений, в которых проводится обучение по 200 рабочим профессиям.Главные направления обучения — технология легкой промышленности, машиностроение, техника и технология строительства, электро- и теплоэнергетика, сельское, лесное и рыбное хозяйство.По словам Ушкова, число осужденных, освоивших профессию, ежегодно увеличивается, а в 2017 году оно достигло 142 тысяч человек.В исправительных колониях установлен 721 терминал с электронной базой имеющихся вакансий на рынке труда с правовым навигатором.