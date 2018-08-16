Стало
известно, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил проведение
гей-парада в поселке Яблоневый, намеченный на 26 августа. Оказалось, что он не
знал о принятом ранее положительном решении главы городской администрации
Светланы Косариновой.
Стало
известно, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил проведение
гей-парада в поселке Яблоневый, намеченный на 26 августа. Оказалось, что он не
знал о принятом ранее положительном решении главы городской администрации
Светланы Косариновой.
Основатель правозащитного проекта
GayRussia.Ru, лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев назвал
согласование гей-парада в поселке с населением в семь человек издевательством.
Он считает, что гомосексуалистов хотят загнать в гетто.
По мнению Алексеева, само по себе предложение места проведения
мероприятия незаконно. "По закону предлагаться должно место, которое отвечает
политической природе и характеру мероприятия. Невозможно с помощью мероприятия
с семью жителями привлечь внимание общественности к серьезным проблемам,
которые мы пытаемся поднять. Конечно, это попытка опять загнать людей в гетто,
изолировать их от общества", – цитирует основателя GayRussia.Ru .
Однако не противозаконность
предложенного администрацией Новоульяновска места стала причиной отзыва
согласования, а "защита детей от пропаганды нетрадиционных сексуальных
отношений среди несовершеннолетних", прописанная законодательством России.
Рассказал Алексеев и о других подобных прецедентах.
Алексеев также отметил, что у главы
города нет таких полномочий. "Это компетенция администрации, которая акцию
согласовала", – приводит слова активиста Ura.ru. Активист
также разместил на своих страницах в соцсетях документы, которые
подтверждают, что власти дали разрешение на проведение сразу трех акций.
Кроме гей-парада, геи хотят провести два пикета.