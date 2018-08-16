Стало известно, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил проведение гей-парада в поселке Яблоневый, намеченный на 26 августа. Оказалось, что он не знал о принятом ранее положительном решении главы городской администрации Светланы Косариновой.

Сталоизвестно, что глава Новоульяновска Геннадий Деникаев отменил проведениегей-парада в поселке Яблоневый, намеченный на 26 августа. Оказалось, что он незнал о принятом ранее положительном решении главы городской администрацииСветланы Косариновой.Основатель правозащитного проектаGayRussia.Ru, лидер московского ЛГБТ-сообщества Николай Алексеев назвалсогласование гей-парада в поселке с населением в семь человек издевательством.Он считает, что гомосексуалистов хотят загнать в гетто.По мнению Алексеева, само по себе предложение места проведениямероприятия незаконно. "По закону предлагаться должно место, которое отвечаетполитической природе и характеру мероприятия. Невозможно с помощью мероприятияс семью жителями привлечь внимание общественности к серьезным проблемам,которые мы пытаемся поднять. Конечно, это попытка опять загнать людей в гетто,изолировать их от общества", – цитирует основателя GayRussia.Ru .Однако не противозаконностьпредложенного администрацией Новоульяновска места стала причиной отзывасогласования, а "защита детей от пропаганды нетрадиционных сексуальныхотношений среди несовершеннолетних", прописанная законодательством России.Рассказал Алексеев и о других подобных прецедентах.Алексеев также отметил, что у главыгорода нет таких полномочий. "Это компетенция администрации, которая акциюсогласовала", – приводит слова активиста Ura.ru. Активисттакже разместил на своих страницах в соцсетях документы, которыеподтверждают, что власти дали разрешение на проведение сразу трех акций.Кроме гей-парада, геи хотят провести два пикета.