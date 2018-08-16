Компания Vollebak выпустила первую в мире куртку, изготовленную в применением графена — инновационного материала, которое прочнее стали, но в миллион раз тоньше бумаги. Как утверждают создатели, братья Стив и Ник Тидболлы, их разработка переняла волшебные свойства вещества будущего: она отводит лишнюю влагу и тепло, согревает в холод, уничтожает бактерии и при этом проводит электричество.

Компания Vollebak выпустила первую в мире куртку, изготовленную в применением графена — инновационного материала, которое прочнее стали, но в миллион раз тоньше бумаги. Как утверждают создатели, братья Стив и Ник Тидболлы, их разработка переняла волшебные свойства "вещества будущего": она отводит лишнюю влагу и тепло, согревает в холод, уничтожает бактерии и при этом проводит электричество.Чудо-куртка сделана из двустороннего материала. Внешняя сторона выполнена из графеновых "нанопластин" (мембраны, полученной в результате смешения необработанного графита и полиуретана) и окрашена в серо-стальной цвет, изнанка — из матово-черного нейлона."Куртка способна не только проводить вокруг вас тепло, исходящее от тела, чтобы уравнять и увеличить температуру кожи, но и, в теории, может запасать неограниченное количества тепла и работать как радиатор", — говорит Стив Тидболл. По его словам, на создание Vollebak ушли годы научно-исследовательских работ, и еще два года назад её появление было бы невозможным.В солнечный день "волшебный" дождевик поглощает тепло, в холодный — рассеивает его вокруг тела, обогревая самые холодные участки ткани. Сшита куртка без швов: её части вырезаны при помощи лазера и герметично соединены термическим способом.∎Смарт-куртка отрегулирует подогрев в зависимости от ситуации читайте такжеНовинку Vollebak можно купить за $695. Как отмечает Fast Company, чудо-куртка стоит каждого цента, если обладает хотя бы половиной приписываемых ей свойств.