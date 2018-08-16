Злоумышленники обещали людям выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по обвинению организатора противоправной деятельности и одного из его активных соучастников в хищении свыше 250 млн рублей у потерпевших под видом заключения договоров займа денежных средств», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Как установлено в ходе расследования, с 2007 по 2013 год, действуя от имени руководства потребительского инвестиционного кооператива и заведомо зная об отсутствии источников высокой доходности, злоумышленники заключали договоры займа более чем с 500 клиентами. Они обещали людям выплачивать ежемесячные проценты от внесенной кредиторами денежной суммы в размере от 3 до 14 процентов и выше. Однако реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства фигуранты не имели.В 2013 году незаконная деятельность кооператива была пресечена сотрудниками полиции. Злоумышленники задержаны и привлечены к уголовной ответственности.В январе 2016 года уголовное дело в отношении нескольких участников группы было направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Суд признал подсудимых виновными и назначил наказание виде лишения свободы на сроки от 6 до 9 лет.Однако организатор противоправного деяния, а также один из исполнителей скрылись от сотрудников правоохранительных органов и были объявлены в федеральный розыск.В 2017 г. сотрудники ОУР УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали организатора в г. Челябинске, а его соучастника - в Республике Крым. Оба были этапированы в столицу.В настоящее время расследование в отношении них завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28