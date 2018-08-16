15 августа во время тренировки футболистов Манчестер Сити бельгийский полузащитник горожан Кевин де Брейне получил серьезную травму колена. В настоящий момент он проходит медицинское обследование. Пока сложно предположить, когда бельгиец сможет вернуться на поле.

15 августа во время тренировки футболистов "Манчестер Сити" бельгийский полузащитник "горожан" Кевин де Брейне получил серьезную травму колена. В настоящий момент он проходит медицинское обследование. Пока сложно предположить, когда бельгиец сможет вернуться на поле."Кевин де Брейне обследуется после полученной травмы колена на тренировке. О серьезности повреждения мы сообщим позднее", — говорится в заявлении пресс-службы английского клуба.Напомним, что Кевин де Брейне был одним из лидеров сборной Бельгии на чемпионате мира в России. Бельгийцы завоевали в России бронзовые медали.