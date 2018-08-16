Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, им предстоит провести за пределами МКС более шести часов.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос, им предстоит провести за пределами МКС более шести часов, передает телеканал "Россия 24".Артемьеву и Прокопьеву предстоит вручную вывести на орбиту четыре наноспутника, установить на станции антенну российско-немецкого эксперимента ICARUS для наблюдения за миграциями птиц, забрать несколько устройств-экспонатов с микроорганизмами, которые провели около года в открытом космосе (их установили в августе 2017 года космонавты Федор Юрчихин и Сергей Рязанский).Также космонавты разберут уже отработавшую аппаратуру по изучению ионосферы Земли "Обстановка" и выбросят два блока, которые потом сгорят в атмосфере.Каждый из этапов выхода космонавты будут фиксировать съемкой панорамной камерой.