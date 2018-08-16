Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетовала на
невезение. Звезда избегает общения со своим бывшим мужем Джастина Теру,
однако судьба вновь и вновь сталкивает их друг с другом.
Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетовала на
невезение. Звезда избегает общения со своим бывшим мужем Джастина Теру,
однако судьба вновь и вновь сталкивает их друг с другом.
Как сообщает издание RadarOnline Энистон недавно призналась
своей подруге, что вскоре она будет работать в новом проекте. Съемки будут
проходить в Нью-Йорке, и, словно нарочно, студийное помещение, в котором она
будет трудиться, рядом с домом ее бывшего супруга.
Дженнифер посетовала, мол, это очень долгоиграющий проект, поэтому
вероятность встретить Теру, когда он, к примеру, будет гулять с собакой, крайне
велика. Артистка призналась, что не хотела бы столкнуться с экс-возлюбленным.
В беседе с приятельницей звезда отметила, что согласилась на
эту работу еще до развода. Она планировала разом убить двух зайцев: больше
времени проводить с Джастином и, тем самым укрепить брак, а также она
надеялась, что работа в дуете с Риз Уизерспун реанимирует ее карьеру.
Отметим, что в интервью Энистон рассказывает совсем другое: что
давно забыла Теру и даже готова дружить с ним. Это заставляет задуматься, не лжет ли звезда, делая официальные заявления.
Напомним, что
Дженнифер
опровергает слухи о том, что
ее сердце якобы разбито после расставания с Джастином. "Существуют такие
ложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одного
мужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что она
эгоистка и карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых,
мое сердце не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", –
заявила звезда в беседе с журналистом InStyle.