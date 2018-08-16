Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетовала на невезение. Звезда избегает общения со своим бывшим мужем Джастина Теру, однако судьба вновь и вновь сталкивает их друг с другом.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон посетовала наневезение. Звезда избегает общения со своим бывшим мужем Джастина Теру,однако судьба вновь и вновь сталкивает их друг с другом.Как сообщает издание RadarOnline Энистон недавно призналасьсвоей подруге, что вскоре она будет работать в новом проекте. Съемки будутпроходить в Нью-Йорке, и, словно нарочно, студийное помещение, в котором онабудет трудиться, рядом с домом ее бывшего супруга.Дженнифер посетовала, мол, это очень долгоиграющий проект, поэтомувероятность встретить Теру, когда он, к примеру, будет гулять с собакой, крайневелика. Артистка призналась, что не хотела бы столкнуться с экс-возлюбленным.В беседе с приятельницей звезда отметила, что согласилась наэту работу еще до развода. Она планировала разом убить двух зайцев: большевремени проводить с Джастином и, тем самым укрепить брак, а также онанадеялась, что работа в дуете с Риз Уизерспун реанимирует ее карьеру.Отметим, что в интервью Энистон рассказывает совсем другое: чтодавно забыла Теру и даже готова дружить с ним. Это заставляет задуматься, не лжет ли звезда, делая официальные заявления.Напомним, чтоДженниферопровергает слухи о том, чтоее сердце якобы разбито после расставания с Джастином. "Существуют такиеложные представления обо мне, как "Джен не может удержать ни одногомужчину" или "Джен отказывается заводить ребенка, потому что онаэгоистка и карьеристка". Также думают, что мое сердце разбито. Во-первых,мое сердце не разбито. Во-вторых, все это опрометчивые предположения", –заявила звезда в беседе с журналистом InStyle.