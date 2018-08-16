Экс-участник телепроекта Дом-2 Роман Тертишный, известный
под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы.
По его мнению, россиянам уже надоело смотреть главное шоу о любви.
Экс-участник телепроекта "Дом-2" Роман Тертишный, известный
под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы.
По его мнению, россиянам уже надоело смотреть "главное шоу о любви".
В своем Instagram Роман опубликовал скриншот с результатами
независимого исследования телевизионной аудитории, рейтинга и долей
TV Index. В
представленной таблице указаны 100 наиболее популярных программ на российском
телевидении за последнюю неделю. И, судя по этим данным, скандальное реалити-шоу
занимает лишь 83 место.
"Иногда встречаю комментарии, в которых вы говорите так:
"ДОМ-2 ругают, но все равно смотрят" Утверждение это – уловка,
распространяемая сотрудниками проекта. И вы на нее попались, запомнили и
повторяете. (…) Когда вам будут внушать с экранов о суперпопулярности
"ДОМа-2" – не верьте! Организаторы используют различные средства
воздействия на ваше сознание. Например, "ДОМ-2" они называют
"главным шоу о любви". Ну, какое-же оно главное-то, на 83 месте??? 😂
Или ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек. К
сожалению, статистика свидетельствует об обратном. Убедитесь сами, что в
действительности проценты рейтинга и долей скромные. В десятки раз меньше
заявленных организаторами 💣Из чего становится ясно
– зрители не любят проект 👎 (здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написал Тертишный под
постом.
Отметим, что подписчиков Мая эта статистика очень обрадовала.
Многие отметили, что если это правда, то российский зритель не так уж и глуп: "Спасибо за выкладку... значит еще не все
потеряно у нашей молодежи 😀я
думала правда все еще смотрят эти обломки дома,,, я перестала когда ушел Май
... это было самое крутое время", "И даже из всего приведенного выше,
смотреть нечего. Звезды под гипнозом, так это вообще, в садике надо показывать
ребятишкам! Первый канал, Капец...".