Экс-участник телепроекта Дом-2 Роман Тертишный, известный под псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы. По его мнению, россиянам уже надоело смотреть главное шоу о любви.

Экс-участник телепроекта "Дом-2" Роман Тертишный, известныйпод псевдонимом Май Абрикосов, рассказал о реальных рейтингах этой скандальной программы.По его мнению, россиянам уже надоело смотреть "главное шоу о любви".В своем Instagram Роман опубликовал скриншот с результатаминезависимого исследования телевизионной аудитории, рейтинга и долейTV Index. Впредставленной таблице указаны 100 наиболее популярных программ на российскомтелевидении за последнюю неделю. И, судя по этим данным, скандальное реалити-шоузанимает лишь 83 место."Иногда встречаю комментарии, в которых вы говорите так:"ДОМ-2 ругают, но все равно смотрят" Утверждение это – уловка,распространяемая сотрудниками проекта. И вы на нее попались, запомнили иповторяете. (…) Когда вам будут внушать с экранов о суперпопулярности"ДОМа-2" – не верьте! Организаторы используют различные средствавоздействия на ваше сознание. Например, "ДОМ-2" они называют"главным шоу о любви". Ну, какое-же оно главное-то, на 83 месте??? 😂Или ведущие часто повторяют, что якобы проект смотрят 45-50 миллионов человек. Ксожалению, статистика свидетельствует об обратном. Убедитесь сами, что вдействительности проценты рейтинга и долей скромные. В десятки раз меньшезаявленных организаторами 💣Из чего становится ясно– зрители не любят проект 👎 (здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написал Тертишный подпостом.Отметим, что подписчиков Мая эта статистика очень обрадовала.Многие отметили, что если это правда, то российский зритель не так уж и глуп: "Спасибо за выкладку... значит еще не всепотеряно у нашей молодежи 😀ядумала правда все еще смотрят эти обломки дома,,, я перестала когда ушел Май... это было самое крутое время", "И даже из всего приведенного выше,смотреть нечего. Звезды под гипнозом, так это вообще, в садике надо показыватьребятишкам! Первый канал, Капец...".