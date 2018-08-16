Шиллер в драме Пикколомини, написанной им в 1800 году, уверял: Для тех, кто счастлив, бой часов не слышен. Софья в комедии Грибоедова Горе от ума полагала, что счастливые часов не наблюдают. А вот разводящийся Евгений Петросян хотя и несчастлив, но часов тоже лишен – жена отобрала.

Шиллер в драме "Пикколомини", написанной им в 1800 году, уверял: "Для тех, кто счастлив, бой часов не слышен". Софья в комедии Грибоедова "Горе от ума" полагала, что "счастливые часов не наблюдают". А вот разводящийся Евгений Петросян хотя и несчастлив, но часов тоже лишен – жена отобрала."Как стало известно сегодня, кроме всех денежных средств, картин, предметов антиквариата, статуэток и книг Елена Степаненко также претендует на наручные часы Евгения Вагановича, которые она хочет включить в объем совместно нажитого имущества в рамках бракоразводного иска", – цитирует ТАСС адвоката юмориста Сергея Жорина.Напомним, в начале июня этого года Евгений Петросян опубликовал в своем Instagram фотографию с золотыми наручными часами с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen. Стоят такие хронометры более 2,5 миллиона рублей. Вряд ли это единственные часы Петросяна, но, возможно, именно их, или похожие по стоимости, имела ввиду Елена Степаненко, включая в перечень имущества наручные часы супруга.Как писали ранее Dni.Ru, иск, который подала артистка к мужу, потряс наглостью даже бывалых юристов. Ведь на половину совместно нажитого имущества Степаненко не согласна. "Уйдешь с одной щеткой!" – читается в ее иске между строк. "То имущество, которое по иску должно уйти Елене Григорьевне, занимает три машинописных листа, – сообщили в Хамовническом суде Москвы. – А то, что по мнению Степаненко, причитается Петросяну, – всего несколько строчек".Очевидно, Степаненко считает, что половина ей и так принадлежит по закону, а еще 30% – компенсация за моральный ущерб, поскольку она очень обижена на мужа и его юную пассию. "Все будет по суду. Как он скажет, так и будет", – заявила артистка.