Эдуард Сорокин из Твери пытается доказать свое родство с легендарным артистом Спартаком Мишулиным. Мужчина обратился в суд.

Эдуард Сорокин из Твери пытается доказать свое родство слегендарным артистом Спартаком Мишулиным. Мужчина обратился в суд.По словам Сорокина, его отец якобы являлся сыном СпартакаВасильевича от первого брака. Будто бы артист скрывал существование этогонаследника от общественности.С заявлениями Эдуарда не согласна дочь звезды советского киноКарина Мишулина. Однако до последнего момента опровергать эту историю она несобиралась.На днях Мишулиной поступил звонок от предполагаемогоплемянника, который сообщил ей, что подал заявление в суд на установлениеродства и привлекает ее заинтересованным лицом. После мужчина еще несколько разнабирал ей, однако Карина была на съемках и трубку взять не смогла. "Звонили имоему мужу, хотя супруг юридически не имеет отношения к этому делу. Все оченьстранно", – сообщает дочь артиста.Карина удивлена внезапной активностью Сорокина, ведь она его"не трогала", нигде не комментировала его заявления. "У нас есть все документы,говорящие об обратном. Настораживает атака Сорокина, который на 45-м году своейжизни вдруг решил настаивать на родстве! Зачем он это делает? Из-за наследства?Но по закону он пропустил срок наследования. А ведь он говорил в передаче, чтознал о том, что является внуком Спартака Мишулина, с самого рождения", -рассуждает Карина.Мишулина уверена, что затевается новый скандал. Мол, программе"Пусть говорят" Первого канала просто стало нечего снимать, и они решились на провокацию.Карина считает, что телевизионщики задумали новое нападение, намерены вновь травить ее с экранов. "Этоточно спланированная акция, заключающаяся в продвижении Еремеева", – цитируетМишулину .