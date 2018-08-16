Продюсер
группы Ласковый май Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт
солистки группы Фристайл. Нина Кирсо до сих
пор не пришла в себя.
Продюсер
группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт
солистки группы "Фристайл". Нина Кирсо до сих
пор не пришла в себя.
На своей
странице в Instagram Разин рассказал, что он вместе своими знакомыми молится за
судьбу певицы. Продюсер – близкий друг Кирсо, с которой много лет поддерживал
связь.
По словам Андрея,
состояние артистки по-прежнему плачевное. Из комы 55-летняя женщина до сих пор
не вышла.
В комментариях
поклонники отметили, что тоже молятся за исполнительницу. Они пожелали ей
скорейшего выздоровления. Врачи пока не дают прогнозов по поводу состояния
Кирсо и сроков ее восстановления.
Как писали Dni.Ru, певицу Нину Кирсо госпитализировали 2 июня. Была проведена операция, после которой она оказалась в коме.
Коллега артистки по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нина
была дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказал
помощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а
когда зашли в дом, обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ", -
рассказал он.
Напомним, группа "Фристайл"
была образована в 1988 году в Полтаве. Фронтменом был
Вадим Казаченко, но в 1991-м певец покинул коллектив.