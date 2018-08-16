Продюсер группы Ласковый май Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсульт солистки группы Фристайл. Нина Кирсо до сих пор не пришла в себя.

Продюсергруппы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о состоянии перенесшей в июне инсультсолистки группы "Фристайл". Нина Кирсо до сихпор не пришла в себя.На своейстранице в Instagram Разин рассказал, что он вместе своими знакомыми молится засудьбу певицы. Продюсер – близкий друг Кирсо, с которой много лет поддерживалсвязь.По словам Андрея,состояние артистки по-прежнему плачевное. Из комы 55-летняя женщина до сих порне вышла.В комментарияхпоклонники отметили, что тоже молятся за исполнительницу. Они пожелали ейскорейшего выздоровления. Врачи пока не дают прогнозов по поводу состоянияКирсо и сроков ее восстановления.Как писали Dni.Ru, певицу Нину Кирсо госпитализировали 2 июня. Была проведена операция, после которой она оказалась в коме.Коллега артистки по группе Сергей Кузнецов раскрыл подробности. "Нинабыла дома одна, сын и муж уехали на гастроли, поэтому сразу ей никто не оказалпомощь. Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, акогда зашли в дом, обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ", -рассказал он.Напомним, группа "Фристайл"была образована в 1988 году в Полтаве. Фронтменом былВадим Казаченко, но в 1991-м певец покинул коллектив.