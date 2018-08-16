Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение между
Украиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседней
стране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутат
Верховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованных
соотечественников: полного разрыва связей не будет.
Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение между
Украиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседней
стране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутат
Верховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованных
соотечественников: полного разрыва связей не будет.
Бывший парламентарий прокомментировал инициативу экс-главы
следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Вовка,
который предложил разорвать все связи между Россией и Украиной. По его мнению,
прекращения железнодорожного сообщения, о котором говорил недавно министр
инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, недостаточно. По мнению бывшего
сотрудника спецслужб, необходимо закрыть все пограничные переходы.
Килинкаров полагает: своим заявлением Вовк доводит ситуацию
до абсурда. "Когда он выступает с заявлением прекратить транспортное
сообщение, у людей просто кипит мозг", – сказал экс-парламентарий в эфире
, добавив, что в таком случае можно еще потребовать прекратить транзит газа.
Складывающуюся ситуацию он назвал "полностью
абсурдной". Вместе с тем Килинкаров полагает, что до полного разрыва дела
все же не дойдет. "По крайней мере, я ни от кого из политиков такого не
слышал", – резюмировал бывший парламентарий.
Напомним, о прекращении железнодорожного сообщения между
Россией и Украиной говорил в начале августа министр инфраструктуры Незалежной
Владимир Омелян. По его словам, правительство рассматривает эту меру и примет
решение до конца года. Стоит отметить, что между двумя странами не действует
авиасообщение. Оно было отменено по инициативе Киева в конце 2015 года.
Директор Украинского института анализа и менеджмента Руслан
Бортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумя
странами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальной
части украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитирует
политолога RT.