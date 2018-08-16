Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение между Украиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседней стране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованных соотечественников: полного разрыва связей не будет.

Предложение Киева отменить железнодорожное сообщение междуУкраиной и Россией шокировало граждан Незалежной. У многих из них в соседнейстране живут родственники, кто-то ездит в Россию на заработки. Экс-депутатВерховной рады Спиридон Килинкаров поспешил успокоить взволнованныхсоотечественников: полного разрыва связей не будет.Бывший парламентарий прокомментировал инициативу экс-главыследственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Вовка,который предложил разорвать все связи между Россией и Украиной. По его мнению,прекращения железнодорожного сообщения, о котором говорил недавно министринфраструктуры Незалежной Владимир Омелян, недостаточно. По мнению бывшегосотрудника спецслужб, необходимо закрыть все пограничные переходы.Килинкаров полагает: своим заявлением Вовк доводит ситуациюдо абсурда. "Когда он выступает с заявлением прекратить транспортноесообщение, у людей просто кипит мозг", – сказал экс-парламентарий в эфире, добавив, что в таком случае можно еще потребовать прекратить транзит газа.Складывающуюся ситуацию он назвал "полностьюабсурдной". Вместе с тем Килинкаров полагает, что до полного разрыва делавсе же не дойдет. "По крайней мере, я ни от кого из политиков такого неслышал", – резюмировал бывший парламентарий.Напомним, о прекращении железнодорожного сообщения междуРоссией и Украиной говорил в начале августа министр инфраструктуры НезалежнойВладимир Омелян. По его словам, правительство рассматривает эту меру и приметрешение до конца года. Стоит отметить, что между двумя странами не действуетавиасообщение. Оно было отменено по инициативе Киева в конце 2015 года.Директор Украинского института анализа и менеджмента РусланБортник отметил, что прекращение железнодорожного сообщения между двумястранами возможно. "Сам ход выборов будет требовать от праворадикальнойчасти украинского политикума усиления антироссийских тезисов", – цитируетполитолога RT.