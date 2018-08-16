Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по итогам минувшего чемпионата мира. Отметим, что сборная России скакнула сразу на 21 позицию верх мирового рейтинга. Такой взлет стал лучшим прогрессом в данной версии рейтинга.

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по итогам минувшего чемпионата мира. Отметим, что сборная России скакнула вверх сразу на 21 позицию мирового рейтинга. Такой взлет стал лучшим прогрессом в данной версии рейтинга.Накануне домашнего чемпионата мира по футболу российская команда занимала самое низкое место в своей истории и среди всех участников мундиаля – 70-е. Однако выступления подопечных Станислава Черчесова, которые добрались до 1/4 финала мирового первенства, позволили ворваться в 50 лучших команд по версии ФИФА. Теперь сборная России располагается на 49 строчке.Кроме того, мировой рейтинг обрел нового лидера – им стала сборная Франции, завоевавшая титул чемпиона мира. В тройку лучших сборных также входят Бельгия и Бразилия. Хорватия, выбившая Россию на стадии четвертьфинала, занимает четвертое место.