В столичном аэропорту Шереметьево в шотландский Эдинбург проводили молодого пианиста Ивана Бессонова. 16-летний музыкант представит нашу страну на конкурсе исполнителей, который проходит раз в два года и называется Классическое Евровидение.

В столичном аэропорту Шереметьево в шотландский Эдинбург проводили молодого пианиста Ивана Бессонова. 16-летний музыкант представит нашу страну на конкурсе исполнителей, который проходит раз в два года и называется "Классическое Евровидение". Прежде чем получить путевку на этот смотр юных виртуозов, пианист Бессонов покорил жюри и зрителей конкурса "Синяя птица", который проводится на телеканале "Россия 1".Так по музыкальному громко в аэропорту Шереметьево еще никогда не было! Участники всех сезонов конкурса "Синяя птица" пришли сегодня проводить своего коллегу и друга Ивана Бессонова в Эдинбург на международный конкурс "Классическое Евровидение". Провожали, конечно, фирменной мелодией из "Синей птицы"."Синяя птица" принесла удачу юному пианисту уже дважды. Во втором сезоне шоу Ваня вместе с братьями, кстати, тоже виртуозными музыкантами, вышел в финал конкурса. А в сказочном сезоне "Синяя птица — Последний богатырь" этой весной жюри вручили ему специальный приз.На "Классическом Евровидении" Ивану предстоит состязаться с юными музыкантами со всей Европы. Каждый сыграет небольшой 15-минутный концерт. Ваня включил в программу произведения русских композиторов и шотландца, ведь проходит это "Евровидение" в Шотландии.Как и в эстрадном конкурсе, по правилам "Классического Евровидения", голосовать за свою страну зрители не могут, а вот болеть за своих — не воспрещается.Трансляции полуфиналов "Евровидения" канал "Россия Культура" покажет 21 и 22 августа, а кульминацию большого европейского праздника классической музыки смотрите в прямом эфире из Эдинбурга 23 августа — в 21 час 30 минут.