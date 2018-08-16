Вместо обещанного теплого дождя вечером нас ждет холодный душ с градом, грозами и порывистым шквалистым ветром. Весь день в Москве действует штормовое предупреждение. Когда погода успокоится?

Вместо обещанного теплого дождя вечером нас ждет холодный душ с градом, грозами и порывистым шквалистым ветром. Весь день в Москве действует штормовое предупреждение. Когда погода успокоится?Дождь, солнце, шквалистый ветер, гроза и град: погода сегодня меняется каждые 15 минут. Москву накрыл мощный циклон с запада.— Действительно очень страшно, ветер нарастает, мы сейчас будем уходить с веранды, потому что, видимо, грядет большая гроза.Порывы ветра сегодня достигают 22 метров в секунду. Несмотря на теплую погоду, гуляющих в парке не так много. Пустуют и летние веранды. Владельцев ресторанов оповестили об опасной погоде: их просят укрепить все металлические конструкции, закрыть зонты и при возможности размещать гостей внутри помещения.— Мы сейчас думаем убирать всю летнюю веранду, потому что гости не могут присесть, капает, сильно дует ветер.— Все собрали, убрали зонты, чтобы, не дай Бог, ничего не свалилось, не упало. Укрепляем шатры, убираем подушки, гостей всех пересадили на летние веранды под крышу.Дневные ливни — это лишь первая порция непогоды, которая обрушилась на Москву. Она прошла быстро: уже к середине дня выглянуло солнце, а воздух прогрелся до плюс 28. Но, по словам синоптиков, москвичей ждет новая грозовая волна.В ближайшие часы придет холодный фронт, он принесет ливни с градом. МЧС просит помнить о стандартном наборе правил безопасности: не стоять и не парковаться под деревьями, рекламными щитами, возле шатких конструкций. Завтра же погода должна наладиться — температура вернется к комфортным значениям.Теплая солнечная погода будет стоять до конца этой недели. По предварительным прогнозам синоптиков, есть надежда, что хорошей погодой москвичи смогут наслаждаться еще и всю вторую половину августа.