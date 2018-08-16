Новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей на
свадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российского
президента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной.
Новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей на
свадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российского
президента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной.
"Это нонсенс! Путин колесит по Европе, его принимают
лидеры стран ЕС, они прилетают к нему. И важная деталь: по дороге в Берлин он
заедет в Вену, где будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Это издевательство над здравым смыслом!" – негодует украинский журналист
Дмитрий Гордон.
Телеведущий обвинил в происходящем американских политиков,
которые, как он выразился, толкают Европу в объятия России. Кроме того, Гордон
высказался об извечном бессилии Старого Света и посетовал на многочисленных агентов
Кремля в Евросоюзе.
К ним он причислил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, главу
правительства Венгрии Виктора Орбана и лидера французского "Национального
фронта" Марин Ле Пен.
"Если чемпионат
мира по футболу проходит в стране-агрессоре, и туда прилетают лидеры Франции и
Хорватии – не должно этого быть!" – возмутился Гордон в эфире канала
Newsone.
Вслед за Гордоном на поездку Путина в Австрию болезненно
отреагировали украинские политики. Глава комитета Верховной рады по иностранным
делам Анна Гопко назвала приглашение на
свадьбу ударом по европейским ценностям.
"Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как
нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. Присутствие
Путина на церемонии – это еще один сигнал-удар по европейским ценностям",
– сказала парламентарий.
Ранее писатель Захар Прилепин назвал визит Владимира Путина
в Австрию на свадьбу Карин Кнайсль перед поездкой в Германию сигналом Ангеле Меркель
по Украине.
Глава МИД Австрии, 53-летняя Карин Кнайсль в субботу, 18
августа выходит замуж. На свадьбе будет присутствовать Владимир Путин. Министр
пригласила президента на бракосочетание еще когда он был с визитом в Вене.
После визита в Австрию, Путин отправится в Германию на переговоры с канцлером
Ангелой Меркель.