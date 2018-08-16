Новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей на свадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российского президента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной.

Новость о том, что Владимир Путин будет среди гостей насвадьбе главы МИД Австрии, вывела из себя украинцев. В Киеве назвали поездку российскогопрезидента в одну из стран Евросоюза издевательством над Украиной."Это нонсенс! Путин колесит по Европе, его принимаютлидеры стран ЕС, они прилетают к нему. И важная деталь: по дороге в Берлин онзаедет в Вену, где будет гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии.Это издевательство над здравым смыслом!" – негодует украинский журналистДмитрий Гордон.Телеведущий обвинил в происходящем американских политиков,которые, как он выразился, толкают Европу в объятия России. Кроме того, Гордонвысказался об извечном бессилии Старого Света и посетовал на многочисленных агентовКремля в Евросоюзе.К ним он причислил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, главуправительства Венгрии Виктора Орбана и лидера французского "Национальногофронта" Марин Ле Пен."Если чемпионатмира по футболу проходит в стране-агрессоре, и туда прилетают лидеры Франции иХорватии – не должно этого быть!" – возмутился Гордон в эфире каналаNewsone.Вслед за Гордоном на поездку Путина в Австрию болезненноотреагировали украинские политики. Глава комитета Верховной рады по иностраннымделам Анна Гопко назвала приглашение насвадьбу ударом по европейским ценностям."Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию какнейтральное государство, которое может быть посредником в Украине. ПрисутствиеПутина на церемонии – это еще один сигнал-удар по европейским ценностям",– сказала парламентарий.Ранее писатель Захар Прилепин назвал визит Владимира Путинав Австрию на свадьбу Карин Кнайсль перед поездкой в Германию сигналом Ангеле Меркельпо Украине.Глава МИД Австрии, 53-летняя Карин Кнайсль в субботу, 18августа выходит замуж. На свадьбе будет присутствовать Владимир Путин. Министрпригласила президента на бракосочетание еще когда он был с визитом в Вене.После визита в Австрию, Путин отправится в Германию на переговоры с канцлеромАнгелой Меркель.