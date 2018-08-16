На востоке Москвы утром 16 августа мужчина после ссоры с женой устроил стрельбу в квартире на улице Хабаровской. Он убил тещу, ранил тестя, а затем покончил с собой. Жене его удалось убежать. Возбуждено уголовное дело.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии, которая произошла утром 16 августа на востоке Москвы, в районе Гольяново.Женщина накануне вечером поругалась с мужем и уехала из квартиры на улице Хабаровской. Утром вместе со своими родителями она вернулась домой.Муж, открыв им дверь, выстрелил в тещу, затем в тестя. Его супруге удалось убежать. После этого мужчина покончил с собой.В результате полученных ранений его теща скончалась на месте, тестя доставили в больницу. тесть доставлен в больницу.Возбуждено уголовное дело, сообщает главное управление СК РФ по Москве.