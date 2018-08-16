Как установлено, злоумышленник забирал крупную партию наркотического вещества, которое было спрятано в лесу, и распределял его по закладкам.

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Западной улице задержали 30-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При личном досмотре у него была обнаружена сумка, внутри которой находились два пакета с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 2 килограммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Как установлено, злоумышленник забирал крупную партию наркотического вещества, которое было спрятано в лесу, и распределял его по закладкам.Следствием УВД по ВАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93