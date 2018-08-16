В ходе конфликта злоумышленник нанес сотруднику магазина предметом, похожим на нож, ранение в область живота, после чего скрылся...

Оперативники уголовного розыска совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.В полицию поступило сообщение о ранении товароведа в продуктовом магазине на Проспекте Вернадского. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что неизвестный мужчина пытался вынести из торгового зала алкогольную продукцию, но был остановлен сотрудниками охраны и отведен в подсобное помещение. В результате возникшего конфликта злоумышленник нанес находившемуся там товароведу предметом, похожим на нож, ранение в область живота, после чего скрылся. 43-летний сотрудник магазина был госпитализирован.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Проспекте Вернадского. Им оказался 56-летний приезжий.Следственным отделением ОМВД России по району Проспект Вернадского г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39