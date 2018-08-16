Став свидетелем задержания злоумышленников, гражданин побежал за одним из подозреваемых и помог полицейским его задержать...

Начальник УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Алексей Ионов вручил благодарность и ценный подарок мужчине, оказавшему содействие при задержании подозреваемого в нападении на сотрудников полиции.Находясь у одного из домов на Петрозаводской улице, прохожий увидел, как инспекторы отдельного батальона дорожно-патрульной службы УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве остановили автомобиль марки «Форд», в котором находились двое приезжих из ближнего зарубежья. В ответ на требование сотрудников полиции предъявить документы один из них достал из кармана газовый баллончик и распылил его содержимое в лицо полицейским, после чего злоумышленники попытались скрыться. Наблюдавший за происходящим мужчина побежал за подозреваемыми и помог полицейским задержать одного из них.Собранные в отношении задержанного материалы переданы в органы следствия для проведения следственных действий.Алексей Ионов поблагодарил мужчину за проявленное мужество, а также за оказание содействия сотрудникам полиции при задержании злоумышленника.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29