Участник смертельного ДТП с легендарным музыкантом пообщался с журналистами. Мужчина рассказал о своих душевных муках, которые продолжаются по сей день.

Участник смертельного ДТП с легендарным музыкантом пообщался сжурналистами. Мужчина рассказал о своих душевных муках, которые продолжаются посей день.Лидергруппы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года. В тотзлополучный день он на своем "Москвиче" врезался в пассажирский"Икарус".Трагедиейэта роковая дата стала не только для фанатов Виктора Цоя,но и для водителя того автобуса ЯнисаФибигса. Ведьнесмотря на то, что суд признал мужчину невиновным, поклонники до сих порсчитают его виновным в гибели кумира.Всеэти 28 лет Фибигс ощущает груз той страшной трагедии. "Я стараюсьне общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делатьрейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый разс ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь", – цитируетмужчину .Раз в год, вечером 15августа, Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии. Акциипамяти лидера группы "Кино" прошли в нескольких в российских городах.Отметим, у музыканта остался сын – Александр Цой. Вавгусте ему исполнилось 33 года. Он пошел по стопам знаменитого отца, ставмузыкантом. В прошлом годуАлександр представил сингл своего нового сольного проекта "Ронин" –песню "Шепот". После выхода мини-альбома слушатели отметили, чтоголоса сына и Виктора Цоя очень похожи.