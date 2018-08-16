Участник смертельного ДТП с легендарным музыкантом пообщался с
журналистами. Мужчина рассказал о своих душевных муках, которые продолжаются по
сей день.
Участник смертельного ДТП с легендарным музыкантом пообщался с
журналистами. Мужчина рассказал о своих душевных муках, которые продолжаются по
сей день.
Лидер
группы "Кино" погиб в аварии под Ригой 15 августа 1990 года. В тот
злополучный день он на своем "Москвиче" врезался в пассажирский
"Икарус".
Трагедией
эта роковая дата стала не только для фанатов Виктора Цоя,
но и для водителя того автобуса Яниса
Фибигса. Ведь
несмотря на то, что суд признал мужчину невиновным, поклонники до сих пор
считают его виновным в гибели кумира.
Все
эти 28 лет Фибигс ощущает груз той страшной трагедии. "Я стараюсь
не общаться с журналистами. Я понимаю, телевидению надо делать
рейтинги, деньги. А для меня это оборачивается кошмаром. Я каждый раз
с ужасом жду эту дату, которая изменила мою жизнь", – цитирует
мужчину .
Раз в год, вечером 15
августа, Янис приезжает к памятнику, установленному на месте аварии. Акции
памяти лидера группы "Кино" прошли в нескольких в российских городах.
Отметим, у музыканта остался сын – Александр Цой. В
августе ему исполнилось 33 года. Он пошел по стопам знаменитого отца, став
музыкантом. В прошлом году
Александр представил сингл своего нового сольного проекта "Ронин" –
песню "Шепот". После выхода мини-альбома слушатели отметили, что
голоса сына и Виктора Цоя очень похожи.