Главный тренер мадридского Реала Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против Атлетико. Испанский специалист остался недоволен количеством совершенных ошибок, которыми успешно пользовались соперники.

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал поражение своей команды в матче за Суперкубок УЕФА против "Атлетико". Испанский специалист остался недоволен количеством совершенных ошибок, которыми успешно пользовались соперники."Финальные матчи проигрывают те, кто совершает больше ошибок, а "Атлетико" является экспертом по использованию таких эпизодов, — приводит слова Лопетеги Чемпионат.Com со ссылкой на пресс-службу УЕФА. – Наш соперник сравнял счет ровно в тот момент, когда мы были в ударе. "Атлетико" грамотно распорядился своими опасными моментами"."Мы подошли к дополнительному времени при счете 2:2 и у меня сложилось впечатление, что "Реал" держал под контролем ход игры. Однако именно после этого "матрасники" забили гол, который эмоционально нас надломил. Матч был нами проигран уже тогда. Наши попытки отыграться не принесли успеха, и соперник забил нам четвертый мяч".Напомним, что минувший розыгрыш Суперкубка УЕФА стал для "Реала" первым проигранным за последние три года. Ранее "сливочные" дважды одерживали победы.